Собственник ТЭЦ Ярового подводит жителей другого поселения Алтайского края

На трех из восьми котельных рабочего поселка Благовещенка задерживают заплату сотрудникам. Счета организаций арестованы, а собственник предприятий Константин Вальтер, который также владеет проблемной ТЭЦ в Яровом, не может доехать до администрации района, сообщает телеканал "Толк".
Зарплату на котельных Благовещенки задерживают. В ноябре рабочие бастовали, чтобы получить деньги. В декабре на 23 дня просрочена выплата аванса и на неделю – заработной платы, говорит Сергей Денисов, машинист-кочегар "Теплосервиса".
В администрации Благовещенского района журналистам сказали, что директор "Теплосервиса" и бухгалтер уволился в начале декабря. Счета предприятия арестованы. Местные власти ведут переговоры с Вальтером, но пока он не доехал до Благовещенки.
Игорь Кириенко, заместитель администрации Благовещенского района по вопросам строительства и ЖКХ: "Мы готовы зарплату хоть сегодня отдать, если бы на предприятии было руководство. Но там остались одни кочегары. Деньги есть: граждане платят. /…/ Но вопрос завис – как отдать их на законных основаниях".
Администрация планирует выкупить котельные у предпринимателя и вернуть их МУПу. Но о цене стороны пока не договорились. Плюс выяснилось, что котельные не состоят на кадастровом учете. Рабочие написали письма в прокуратуру и губернатору Алтайского края Виктору Томенко, чтобы не допустить плачевной ситуации, которая в начале зимы сложилась в Яровом. Там из-за аварийного состояния котлов город регулярно отключали от отопления. Также собственник не обеспечил предприятие качественным углем. В Яровом введен режим ЧС. Тепло в дома подают.
Комментарии
заплату
Вы букву Р не выговариваете?
Интересно чья была идиотская идея отдать котельные города в частные руки?
Это всё равно что дома у себя отдать печку в собственность левому чуваку и платить деньги за тепло.
Печка в Сибири нужна для зарабатывания денег, а для жизни. А первая и чаще всего единственная цель коммерческой организации - получение прибыли. Все остальные вопросы, в том числе з.п. рабочих - это мало волнующий фактор, до тех пор пока рабочие на работу ходят и печка приносит деньги.
Это не собственник это жулик проверьте как приобрел. Стыдно за такую власть.