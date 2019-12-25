РФС отказался отправлять барнаульское "Динамо" в другую зону и реформировать лигу

Исполком Российского футбольного союза (РФС) не утвердил изменения в первенстве Олимп – Профессиональной футбольной лиги (Олимп-ПФЛ), касающиеся сокращения количества групп в турнире. В ближайшее время лига "Восток", где играет барнаульское "Динамо" и еще 5 команд, не будет расформирована.
"Решение не принято, поскольку не было проработано в деталях. Как направление это заслуживает рассмотрения, в частности, сокращение дивизионов и перевод восточных клубов в другой дивизион. Увеличение количества матчей должно быть, потому что в ПФЛ клубы играют мало. Но есть много вопросов, оставшихся без ответов. Не все клубы готовы к увеличению транспортных расходов. Как будет решаться эта проблема, непонятно. Поэтому вопрос будет доработан. Будет создана комиссия при РФС, и вопросом реформы займется РФС. В ближайшее время должно быть разработано решение", – заявил ТАСС президент РФС Александр Дюков.
Ранее появилась информация, согласно которой с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет четыре группы вместо пяти. Победители групп отправляются в ФНЛ, а четыре команды обратно в ПФЛ. Команды из группы "Восток" включаются в "Центр", "Запад" и "Урал-Приволжье" – в каждую по два коллектива. Однако РФС отклонил эти изменения. Ожидалось, что в чемпионате с барнаульским "Динамо" будет 12 команд, среди которых есть дубли команд премьер-лиги, включая "Урал" и "Уфу". Новый формат потребовал бы дополнительного финансирования для алтайской команды – около 5 миллионов в год. Но в бюджете нет таких денег. Однако новые команды позволили бы привлечь на стадион болельщиков, которые устали много лет смотреть на одни и те же команды и соскучились по новым соперникам.
"Динамо" в нынешнем сезоне показывает "бледную" игру. В 11 матчах подопечные Александра Суровцева набрали всего 11 очков. Из шести команд бело-голубые идут в таблице на пятом месте.
Комментарии
Лучше бы хоккей на траве поддержали, чем барнаульский профессиональный футбол
Что так Суровцева переименовали?
Ногомячиков разогнать, стадион сломать и построить Рэдисон)))
25.12.2019 11:29
1
Согласен,и сделать это как можно быстрее!
Сколько можно биться в агонии.
25.12.2019 11:37
Гость
Рэдисон 1,5 лярда уводит надо срочно
Можно и так рассудить: 11 очков, тог есть в каждой игре очко