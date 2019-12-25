Почему барнаульцам 25 декабря лучше сидеть дома. Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Жителей Алтайского края предупредили о неблагоприятной погоде 25 и 26 декабря. Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников утром в среду прогулялся по городу и убедился, что в этот день лучше вообще не выходить из дома. Почему – смотрите в фотоленте.
Комментарии
И все таки, почему?
25.12.2019 11:22
Человек
"Беда барин- буран! " (с) Ф.С. Пушкин
Лучше вообще не выходить из дома? Это хорошо когда имеется такая возможность. А деньги где брать? Сегодня я не выйду на работу, а завтра что кушать буду?
11:25
Чё, сосед уже не занимает?
отличное решение - не убирать снег, сидите все дома!
Не отличное, а в данном случае правильное. Его за 30 минут снова наметает 10 см.
Томенко мог бы и выходной день объявить сегодня
Мело мело по всей земле, во все пределы
Мдаа... Диван, вино, книжка. Вот что нужно для счастья
корреспондент видимо на клене живет
25.12.2019 11:49
обезьяна
ты не права
Лес вырубили, получите распишитесь! Следом еще следствие - наводнения.
Томенко мог бы и выходной день объявить сегодня
точно ! и не только сегодня сразу до 10 января
Я уже на работе.2 метра от дома!!!
25.12.2019 11:53
гость
Лес вырубили, получите распишитесь!
Бггг. В каком месте его вырубили? И как он влияет на арктические циклоны?