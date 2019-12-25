Чиновников хотят пересадить со служебных автомобилей на такси

Минфин предложил использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси, сообщает "РГ".
"Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы рассмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет", – сообщил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
Он отметил, что подобное предложение уже озвучивалось два года назад, но тогда после подсчетов выяснилось, что поездки на такси менее выгодны, чем использование служебных автомобилей.
По словам Силуанова, сейчас обстановка с ценами на такси сильно изменилась, по этому идея была реанимирована.
Комментарии
Давно пора
Трамвай, троллейбус, автобус.
На автобусы, троллейбусы и трамваи... Оплачивать должны из своего кармана, зарплата позволяет у дармоедов. Почему простой работяга сам оплачивает поездки на работу, а чиновники за счет налогоплательщиков?
И не только их - некоторые силовики тоже покакать домой ездят на служебных за город!
"Минфин предложил использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси" - а это часом не оскорбление представителей власти? статья
На автобусы, троллейбусы и трамваи
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Так чиновники очень быстро кончатся
25.12.2019 12:07
- гость -
Самое главное, чиновников бить молча иначе за оскорбление привлекут и ногами пинать, т.к. за удары руками статья за рукоприкладство имеется!
агрегаторы такси
А может их просто пересадить всех...
на "агрегаторы".
Что решили имеющийся парк дорогущих машин по бросовым ценам прихватизировать, потом отказаться от такси и накупить новые дорогущие машины?
ох эти чиновники, молодцы, все в семью тащат
Лучше бы чиновники ездили на джипах, но уменьшили коммуналку в раза полтора.
От того, что они пересядут на такси, ничего не изменится. О зарплатах в Минфине все наслышаны.
По этому или поэтому)?