Еще несколько трасс перекрыли в Алтайском крае из-за погоды

В связи осадками в виде снега, сильным боковым ветром, метелью, отсутствием видимости на нескольких трассах в Алтайском крае перекрыли движение.
Для большегрузного и автобусного транспорта закрыты трассы:
Р-256 "Чуйский тракт" – от г. Барнаула до г. Бийска;
А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан (полностью);
Алейск – Чарышское, с 0+000 до 128+000 – от г. Алейска до с. Алексеевка в Чарышском районе;
Алейск – Петропавловское – Смоленское, с 0+000 до 60+000 – от г. Алейска до с. Усть-Пристань;
Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан, с 13+600 до 114+000 – от г. Барнаула до с. Ребриха;
Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области, с 0+000 до 139+658.
Движение для всех видов транспорта закрыто на трассах:
Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, от г. Змеиногорска до г. Рубцовска;
Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан, с 0+000 до 169+281.
Водителям рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок.
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