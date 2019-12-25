Instagram Виктора Томенко вошел в топ-10 эффективных среди губернаторов

Агентство Digital Guru проанализировало аккаунты глав российских регионов в соцсетях. В топ-10 по эффективности постинга на личной странице попал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он выбрал самую популярную среди коллег сеть – Instagram.
У губернатора Алтайского края 52,3 тыс. подписчиков. 17 декабря его аккаунту в Instagram исполнился год. Он отметил, что на каждую публикацию было много откликов.
"Много полезных и интересных идей и предложений, ну и вопросов поступило в этом году. Я постарался выстроить систему работы на странице так, чтобы в решении ваших вопросов было вовлечено как можно больше органов власти региона, муниципалитетов", – отметил Виктор Томенко.
Digital Guru присвоило его аккаунту 31 балл (количество реакций с в соцсетях, среднее значение / 100).
Что еще выяснило агентство
В сообщениях губернаторов преобладают посты официальной и деловой тематики. Личные, неформальные сообщения, семейные фото и видео глав регионов появляются редко. В основном они пишут о текущей работе.
Пользователи используют аккаунты губернаторов, чтобы попросить или пожаловаться, подискутировать и неформально пообщаться.
Соцсети стали инструментом создания личного бренда для глав регионов. Но сети выступают как еще один канал одностороннего информирования. На это указывает как отсутствие ответов под вопросами и просьбами в комментариях к постам, так и простых отметок "нравится" к поздравлениям.
Таким образом, не используются основные возможности соцмедиа: демонстрация открытости, быстрая реакция как на критику, так и на позитив.
Комментарии
У многих, например, порно-звёзд откликов гораздо больше. И что из этого? Это говорит об их эффективности для общества?
эфетивновть в чем измеряется? просто откликами и всё?
Хорошо хоть так. Или вы уже подзабыли где вёл свой блог прошлый губернатор?
как-то обращался в инсту... отписка пришла траливали ляля тополя ваше мнение очень важно для нас