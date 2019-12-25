Уборка снега в пригороде Барнаула находится на особом контроле дорожников

В связи с обильными снегопадами 25 и 26 декабря дорожники работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
На особом контроле находится расчистка снега в пригородных населенных пунктах города. Техника работает в Ягодном, Центральном, Черницке, микрорайонах Новосиликатном, Спутнике, Авиаторе, Солнечная поляна. На улицы поселков выехали четыре автогрейдера, два трактора и два самосвала, один фронтальный погрузчик.
Всего на уборку дорог от снега задействованы 122 единицы техники. Кроме того, к работам привлекают дополнительные силы: самосвалы, автогрейдеры и фронтальные погрузчики.
Комментарии
самый смак в подзаголовке "привлекается дополнительная техника". Обычные граждане в гневе - как надоел этот снег. А всякие директора ДСУ в октябре сидят и молятся " ГДЕ МОЙ СНЕГ???"
А на дороги Барнаула техника выйдет? Я уже дополнительную не прошу.
Ох че седня вечером будем, страшно подумать...
25.12.2019 12:36
петух
Обычные граждане в гневе - как надоел этот снег.
В гневе только ты, и другие типа гостьи, которые одновременно успевают и на сайте НГС и здесь.
Гимдранты капче показал. Странно, что не спросили крышки от колодцев.
Полдня до обеда сегодня ездил на машине, ни одной снегоуборочной машины не видел
25.12.2019 13:16
Человек
Ох че седня вечером будем, страшно подумать...
Там еще снежный заряд ожидается. Скучно точно не будет. ))
Контроль контролем ! А город почистить бы надо !
25.12.2019 13:39
- гость -
Лопата Вам в помощь!!!
Дороги не убирают? А у вашего частного дома почему не убираете? Одни требования. Сегодня пока шли мимо частных домов чуть не утонули по пояс в снегу. Из 10 дворов расчищается 1 и то видимо потому что машина есть и надо выезжать, а остальные? Лень.
Времени на другие сайты нет. Зашла специально поискать какие-то новости на тему уборки снега. Очень бы хотелось, так как езжу много, машины буксуют, на заднем приводе их вообще мотает по дороге. Не знаю людей, кто бегает радостно вокруг машины с лопатой.
Час назад , через перекрёсток в Авиаторе, ребенок ПОЛЗ, снега больше чем по пояс.
Ни одной, блин, единицы техники просто НЕТ.
ДОСТАЛИ ВРАТЬ УЖЕ.... причём сверху донизу...
Особый контроль ОСОБО действует в п. Пригородный, ул. Березовая в эту зиму не чистилась!!! Сегодня даже мусоровоз сунулся было на улицу и вынужден был задним ходом отползать, мешки с отходами остались...
АВИАТОР: на улицу до почты даже рейсовый автобус не ездит, отказываются т.к. не чищено.
Власти! Когда врать-то перестанете, а????