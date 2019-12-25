Глухой телефон: стало понятно, остается ли инвестор Radisson в Барнауле

Потенциальный инвестор строительства гостиницы Radisson в Барнауле получил от мэрии удовлетворительное предложение по участку. Но официального документа не было, говорит директор "ПремиумСтрой Алтай" Илья Савицкий. Он внес ясность в противоречивые сообщения СМИ о состоянии инвестиционного проекта.
Илья Савицкий рассказал, что 16 декабря в Барнауле состоялось заседание рабочей группы, созданной по поручению губернатора Виктора Томенко. Ее задача – подобрать для инвесторов участок, на котором они могли бы построить гостиницу Radisson. Объем инвестиций составляет 1,5 млрд рублей.
"Мы действительно одобрили один из предложенных участков. Но на данный момент не получили официального подтверждения, что именно его нам предоставляют для работы и мы можем двигаться дальше", – говорит Савицкий.
Он отказался назвать точное место, потому что предыдущее, предложенное правительством Алтайского края на словах, обернулось негативом для них. Напомним, барнаульцы обвинили предпринимателей в том, что они хотят вырубить сквер на углу пр. Социалистического и ул. Молодежной. При этом в "ПремиумСтрой Алтай" подчеркивали, что они проектировали здание там, где им указали чиновники.
Илья Савицкий говорит, что они готовы ждать предложения со стороны администрации города и правительства региона в разумные сроки. "Я не буду называть конкретные сроки. Пока наши планы не поменялись, но если будет большая отсрочка, нам могут предложить интересный проект в другом регионе", – уточняет Савицкий.
Руководитель пресс-службы администрации Барнаула Екатерина Андреева сообщает, что на последнем заседании комиссии инвесторы выбрали участок, который находится в собственности правительства региона. Он расположен недалеко от ранее предложенного. Конкретное место она не назвала, сославшись на просьбу Ивана Лужаева и Ильи Савицкого.
Комментарии
Не называют место,чтобы втихую начать "осваивать"? Если не зелёная зона или снос исторического здания- ради бога.
А это нормально, что администрация Барнаула что-то мутит, а барнаульцам об этом сообщать не собирается?
А что за тайны мадридского двора от собственных жителей?
Очевидно, что незаметно построить гостиницу Radisson в зелёной зоне просто не получится. Скрывая свои намерения власти создают ещё большее напряжение, которое к добру не приведёт.
Счас "зеленые" по мешку соли закупят. Как же так? Им не сообщили и не уведомили.
вот великая тайна-соцпроспект папанинцев
За Шишковкой? или на Красноармейском.
Правильно, чтоб не сглазили
25.12.2019 13:04
- гость -
Шишковку не отдам!
Запустили утку, а народ аж взбагрел пуканами, бугога.
Папанинцев - Социалистический? А простите, а где они там строить собрались? Они что там собираются дома сносить?
или рядом с обью на пустыре... огороженным забором .