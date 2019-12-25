Одиноким российским пенсионерам предложили выплачивать "новогодний капитал". С такой инициативой к министру труда и социальной политики обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщают "Известия".
Депутат считает, что такая выплата должна позволить пенсионерам приобрести различные атрибуты и продукты к празднованию Нового года без ущерба для личного бюджета.
"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется", – сказал в обращении Чернышов.
Он добавил, что данные выплаты нужно привязать к среднему размеру пенсии по регионам России.
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Российским пенсионерам предложили выплачивать "новогодний капитал". Кому и сколько должны будут выплачивать пенсионеры?
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