Лидер "Единой России" ушел от ответа, кого партия хочет видеть мэром Барнаула

Алтайские единороссы еще не выбрали кандидата на пост мэра столицы региона, которому они готовы оказать поддержку. Об этом лидер регионального отделения "Единой России" Александр Романенко рассказал altapress.ru.
Александр Романенко сообщил: "У нас есть устав партии и согласно ему есть наша партийная ответственность – провести соответствующую конференцию. Решение конференции должно быть утверждено президиумом генерального совета партии. Это единое требование для всех столиц субъектов Федерации".
Один из явных лидеров этой "выборной гонки" – и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк. Он является действующим членом ЕР и имеет партийный билет. Всего на участие в конкурсе на замещение должности главы Барнаула подали документы девять человек. 6 февраля 2020 года комиссия определится с кандидатами, которые пройдут отбор и будут рекомендованы для избрания на вакантный пост.
14 февраля на сессии городской думы местные депутаты голосованием определят градоначальника.
Комментарии
За предыдущих трёх жуликов этв партия не желает ответить ???
Посадил дед РЕПКУ....
Тухлое заведение
Хохляцкий ответ
Что-то загадочные они какие-то... С редисоном, с мэром, с дорога.