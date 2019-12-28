Ничего себе поездочка. Как изменятся цены на такси в новогоднюю ночь в Барнауле

Проезд в такси в новогоднюю ночь обойдется барнаульцам дороже, чем в обычный день. Этот традиционный всплеск цен руководители служб такси объясняют мотивацией диспетчеров и водителей, которым приходится работать, когда все отдыхают. Объясняем, почему именно.
Во сколько обойдется поездка?
Традиционно в саму новогоднюю ночь стоимость поездки обойдется в два, а иногда и три раза дороже. Так, в самых основных агрегаторах такси пояснили, что 31 декабря и до 8 утра 1 января будет действовать двойной тариф. В среднем поездка обойдется вам от 300 до 500 рублей в зависимости от километров.
Кроме того, за несколько дней до Нового года цена проезда может вырасти на 50%. Также придется больше заплатить за поездку в январские каникулы. Правда, как поясняют в службе такси, из-за высокой стоимости вам будет проще вызвать машину в любое время.
Почему цены повышаются?
В компании вынуждены пойти на такой шаг, чтобы привлечь на работу в канун праздника больше водителей. Многие таксисты хотят в новогодние праздники, как и большинство россиян, сесть за праздничный стол с близкими родственниками, выпить по бокалу шампанского или чего-то покрепче. Поэтому нужна серьезная денежная мотивация, чтобы они променяли праздник в семейном кругу на работу. В среднем таксист, при условии хороших заказов, может заработать за ночь от 3 до 7 тысяч рублей. Многие пассажиры в новогодние праздники щедры, поэтому дают купюры немного большим номиналом, чем обычно.
Вместе с тем в такси отмечают, что повышение цен на поездки позволит уменьшить ожидание автомобиля за счет привлечения к перевозкам большего количества водителей. Операторы предупреждают, что 31 декабря и 1 января предзаказы такси приниматься не будут, за исключением поездок в аэропорт и отдаленные районы.
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