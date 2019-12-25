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Сибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

, ИА "Амител"
С людьми он разрешил делать все что угодно
Фото: poembook.ru

Фото: poembook.ru

Предприниматель из Красноярского края объявил село Васильевка Идринского района своей собственностью и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает Life.

За 20 миллионов рублей он предлагает приобрести 45 домов, животноводческий комплекс и людей, с которыми, по его словам, новый собственник может делать "все что угодно". 

Самопровозглашенным правителем села мужчина стал после того, как в 80-х годах прошлого века государство выделило деньги на возрождение населенного пункта. Подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат. Директор предприятия стал пользователем земель и провозгласил себя главным.

Но после изменений в земельном законодательстве "барин" не прошел регистрацию и пока продавать ему нечего. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.12.2019 13:37
- гость -

Это он так громко сказал.Другие ничего не говорят,а делают то же самое.

25.12.2019 13:44
Медведь-шатун

Вы правы, тут Россиюшкой торгуют, а вы о каком то селе, присмотритесь ка получше...

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