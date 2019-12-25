Комфортный 4G для шопинга без забот: "Билайн" усилил позиции в ТРЦ Galaxy в Барнауле

В преддверии новогоднего шопинга и традиционного сезона зимних распродаж ПАО "Вымпелком" за счет специального indoor-решения* усилил мобильный интернет 4G в одном из самых популярных торгово-развлекательных центров Барнаула – ТРЦ Galaxy, расположенном по адресу пр-кт Строителей, 117.
Например, теперь прогуливаться со смартфоном в руках по торговому центру можно на средней пользовательской скорости до 30 Мбит/с** – это комфортная скорость, позволяющая в полной мере решать все свои задачи в интернете. Усиление 4G произошло одновременно с улучшением и голосовой связи.
"Мы видим, что привычки людей меняются. Теперь у них не всегда есть время поехать с близкими в торговый центр и помочь им выбрать новую одежду или другие товары, – рассказал территориальный управляющий "Билайн" в Алтайском крае и Республике Алтай Анатолий Захаров. – Но людям все также нужно оставаться рядом, быть на связи, поэтому важно, чтобы под рукой был качественно работающий интернет, мобильная связь. Задача "Билайна" – сделать так, чтобы наши клиенты вообще не думали об интернете, а просто пользовались им и приятно проводили время в торговых центрах. Чтобы обеспечить все это, мы постоянно улучшаем качество связи в крае и городе, в том числе в популярных местах отдыха".
Напомним, в 2019 году в Алтайском крае "Билайн" в два раза увеличил число вышек связи 4G. С начала года было модернизировано и построено несколько сотен вышек связи, благодаря чему более чем в 200 населенных пунктах края запущен 4G: от крупных районных центров и популярных мест отдыха на Алтае до небольших сел численностью до 1000 человек.
Оценить высокоскоростной интернет теперь можно в таких локациях, как, например: с. Чемал, с. Бочкари, г. Яровое, с. Манжерок, т/б "Бирюзовая Катунь", т/б "Озеро Ая", с. Кош-Агач, с. Сростки и др.
*indoor – внутри помещения
**по результатам драйв-теста "Билайн" на 24.12.2019 г.
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