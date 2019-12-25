В Барнауле горела 18-этажка с газовой котельной. Эвакуировали больше 70 человек

Ночью 25 декабря произошел пожар в новом доме на ул. Советской Армии, 71. На место случившегося были стянуты значительные силы и средства подразделений МЧС, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Огонь удалось быстро ликвидировать, в ЧП никто не пострадал.
На место происшествия приехали 13 единиц техники и 42 человека личного состава. Пожарные обнаружили задымление в подъезде на верхних этажах дома, поэтому эвакуировали людей из опасной зоны. Покинуть квартиры пришлось 71 человеку.
Очаг пожара был на 17 этаже: на лестничной площадке горел складированный мусор. Чтобы потушить его, пожарным пришлось прокладывать рукава по лестничным маршам. На все работы ушло полчаса.
В результате случившегося люди не пострадали, удалось не допустить значительного ущерба. Причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.
Особенность дома на Советской Армии в том, что там спроектированы преимущественно однокомнатные квартиры. На его крыше расположена газовая котельная.
Комментарии
Интересно, почему пришлось прокладывать рукава по лестничным маршам? Дом разве не оборудован пожарным гидрантом?
мураши в муравейнике сначала свалку устроили, а потом погреться решили...
Складированный мусор... таки думал, превратят этот дом в халупу.
Дом разве не оборудован пожарным гидрантом?
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Это дом супер-мега эконом класса. Хорошо, что хоть внизу гидрант был.
Интересно, почему пришлось прокладывать рукава по лестничным маршам? Дом разве не оборудован пожарным гидрантом?
Потому что новость писали лишь бы написать.
Жители дома до приезда пожарных развернули пожарные гидранты с 18 на 17 этаж. Так как на 17 этаже рукава отсутствовали....
Пора снести все эти скворечники и начать строить дома не выше 5-ти этажей, как это делает вся Европа. Спасать людей в многоэтажках намного сложней, чем небольших домах. Скворечники забирают слишком много жизней, они представляют реальную опасность для окружающих.
Да! и бурджхалиф снести!!! а то ишь! хоть и арабы))