Экс-игрок мадридского "Реала" прилетел отдохнуть перед Новым годом на Алтай

Игрок сборной России по футболу Денис Черышев, который раньше играл за мадридский "Реал", а теперь выступает за другой испанский клуб, "Валенсию", прилетел отдохнуть в Республику Алтай. В своем Instagram он выложил фотографию из заснеженной Сибири, подписав ее "Сказка".
В комментариях футболиста спрашивают, почему он на фотографиях не показывает свою девушку. Некоторые советуют автору трех голов на чемпионате мира в России сходить в алтайскую баньку. Часть комментариев под постом – на испанском языке.
Денис Черышев долгое время не играл за "Валенсию" из-за травм. Но в конце года он стал попадать в заявку на матч. Сейчас в испанском чемпионате разгар сезона, но в Испании традиционно, в отличие от Англии, делают небольшой перерыв на время Рождества и Нового года. Ближайшие матчи "Валенсия" проведет уже в 2020 году – 4 января дома против "Эйбара".
Черышев с 2012 года играл за мадридский "Реал", но из-за сильной конкуренции не мог закрепиться в составе величайшей команды последних лет. Потом он играл в аренде в "Севилье", "Вильяреале" и теперь в "Валенсии". В некоторых СМИ сообщают, что питерский "Зенит" попытается купить полузащитника в ближайшее трансферное окно. Трансфер может обойтись в 25 миллионов евро.
Комментарии
Событие года.