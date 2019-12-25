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Прорывы будут. Главный алтайский депутат Романенко о бюджете и острых проблемах края

, ИА "Амител"
Александр Романенко уверен, что регион продолжит развитие
Александр Романенко / Фото: amic.ru

Александр Романенко / Фото: amic.ru

Алтайский край можно называть и депрессивным, и дотационным, но он остается перспективным и интересным для инвесторов. Об этом председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко рассказал в "Переговорке" amic.ru.

Недавно АКЗС приняло бюджет региона на 2020 год. Есть ли там прорывы?

Мы видим рост доходной части бюджета – он переступил рубеж в 100 млрд рублей. И как бы мы не критиковали регион, как бы его не называли, вплоть до депрессивного, все-таки экономика развивается. За счет роста экономических показателей, заработной платы растут и налоговые отчисления. Кроме того, край активно включился в реализацию национальных проектов. Из 67 федеральных программ по 12 проектам мы участвуем в 52. Не вошли только в те, которые нас не касаются вообще, например проекты для районов Крайнего Севера. Да, мы дотационный регион, потому нам важен каждый дополнительный федеральный рубль. Мы ущемляемся в своих расходах, но на самофинансирование средства найдем. Ведь на вложенный нами рубль федерация выделяет три.

Мы же понимаем, что завтра в регионе не появится нефтяная или газовая скважина или какой-то многомиллиардный проект. Надо использовать все возможности: развивать экономику, привлекать инвесторов и работать с федеральным бюджетом.

Тем более что успехи в плане инвестиций у нас есть. Если бы пять-шесть лет назад кто-то сказал, что у нас появится крупнейший за Уралом кожевенный завод, мы бы пожали плечами. Но он же появился и будет потреблять почти больше половины кожевенного сырья в крае. А еще хотят построить мебельную фабрику, фабрику по пошиву одежды и обуви.

А как насчет инвестиций в дороги? За последние пару лет Барнаул очень преобразился. Но в крае много других дорог.

Дорог не просто много, у нас самая протяженная сеть в стране – 50 тысяч километров. В год на них тратим 12 млрд рублей, но при таком объеме дорог, конечно, этого не хватает.

Очень помогает участие региона в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В проект вошли Барнаульская и Бийская агломерации. И краевая столица уже два года подряд занимает третье место в России по созданию благоприятной среды по дорожному направлению. Но до нормативных показателей по содержанию и безопасности мы еще не дотягиваем. Такими темпами в ближайшие годы в Барнауле, Бийске и Рубцовске, на которые выделяем немалые деньги из краевого бюджета, мы ситуацию кардинально изменим.

Кроме привлечения денег мы работаем еще над одним процессом – передачей на федеральный уровень некоторых особенно сложных участков. Например, дорогу от Барнаула до Казахстана в сторону Павлодара через Славгород. Ужасная дорога, но чтобы ее поправить и привести в нормативное состояние, денег нет.

Энерготарифы в Алтайском крае выше, чем в среднем по Сибири. Депутаты как-то могут влиять на эту ситуацию?

К сожалению, Алтайский край не является источником ни электрической энергии, ни газа, ни угля. Мы все это завозим со стороны. Стоимость тарифов включает и накладные расходы, и транспортировку, и переработку.

Когда в крае работала комиссия по включению нас в число 10 субъектов для индивидуального социально-экономического развития, мы просили рассмотреть вопрос о снижении тарифов на электрическую энергию. Но вопрос идет туго, пока он на стадии не очень хорошего согласования.

Конечно, мы и дальше будем работать, чтобы изменить ситуацию. По газу, например, многое зависит от самого региона: чем больше будет потребителей, тем меньше тариф, тем скорее пойдет газификация региона.

Как руководитель АКЗС какие задачи ставите перед депутатами?

Есть два направления работы. Главное – это представительские функции. Ведь депутаты являются избранниками народа. Но не менее важно и совершенствование законодательства. АКЗС принимает множество важных законов. Напомню один, который сейчас на повестке. Это стратегия социально-экономического развития региона до 2035 года. Казалось бы, в крае есть уже стратегия (до 2025 года, – прим. авт.), зачем ее менять? Но меняется общество, экономика, форматы работы в регионе и на федеральном уровне. К любому стратегическому документу надо иногда возвращаться, вносить изменения, иначе это будет догма.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

25.12.2019 13:53
- гость -

В камне на Оби как дела

25.12.2019 13:55
- гость -

Стратегия социально-экономического развития? Ответьте сначала, что вам удалось сделать в рамках стратегии социально-экономического развития 2020? Если ничего, так может уже стоит посыпать голову пеплом и уйти?

25.12.2019 13:56
- гость -

Ну, раз главный прорывнюк сказал...

25.12.2019 13:57
Медведь-шатун

Землю людям дайте, кредиты под 2%, со сроком гашения через 5 лет, чтобы на ноги встать, а так пустая брехня. Хотя люди уже даже на таких условиях не пойдут, ленивые, хапуги, мошенники, щелое поколение грандосшибателей уже есть, все есть а работать некому....

25.12.2019 14:03
- гость -

Кто будет работать за 15 тр

25.12.2019 14:14
- гость -

пустая брехня
--------

Ну так и человек опытный в этом деле. Он же ещё как первый секретарь Павловского районного комитета ВЛКСМ с 1984 года людям лапшу на уши вешал.

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