Осторожно, не проглотите ложку. Готовим бомбический новогодний салат

Новый год уже на пороге. Пожалуй, в каждой семье этому празднику уделяется особое внимание. Заготовка подарков, установка елки и украшение дома, продумывание развлекательной программы для новогодней ночи… И, конечно же, особенное меню для праздничного стола – все должно быть ярко, вкусно и изысканно. При этом, как это обычно бывает, новогодняя трапеза всегда достаточно обильна, так почему бы не внести в нее элемент легкости?
Представляем вашему вниманию подробный рецепт салата из слабосоленой форели с муссом из авокадо и томатами черри от компании "АгроСевТорг" – производителя растительного масла под торговой маркой "Ремесленное". Уверены, повторить это блюдо вам захочется еще не раз!
ОО "АгроСевТорг"
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Комментарии
форель, авакадо, черри.... какие непонятные и странные слова
26.12.2019 10:14
- гость -
Все дейли спиноза получается.
это не наша еда, селедка, картофан лучок
вот наше
а это ваше просто фи
выглядит как будто кого-то вырвало
это модно накидать размазню на спил дерева и вот вам шедЭврррр
на мой взгляд-очень не симпатично, очень! сначала решила, что это сделано на кусочке колбасы с неснятой оболочкой ))
Капец)))
АМИК, и это и есть твоя аудитория?
Слушайте, а если вам слова авокадо или форель не знакомы, то зачем вам вообще грамотность? Ну, зачем вы вообще читаете в принципе? Зачем вам эти головные боли? Квасом редьку запили, зипуном укрылись, и на топчане кемарить - вот ваш максимум.
Томаты Черри они, видите ли, не слышали)
Вырвало, фи, а картофан с селёдкой лучче....
я как в колхозе побывал.
Меня местные вообще радуют, тут любое суждение - как истина преподносится.
А что самое интересное - это взглянуть на тех, кто это пишет, там же сплошь атлетично сложённые Нобелевские лауреаты по философии Мистеры и мисс Безупречный вкус и Икона стиля в одном флаконе))
А на самом деле в китайских трениках жрет свой обеденный доширак и гадит в камменты.
26.12.2019 10:57
- гость -
выглядит как будто кого-то вырвало
дада
сами ешьте сырую рыбу
что тут бомбического?
кижуча малосола лучче с лаймом и зеленью
в блинчек
ням
Узбагойтися, гурманы, вам же написали, что это рЫклама
всяку хэ рекламируют