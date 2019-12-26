Осторожно, не проглотите ложку. Готовим бомбический новогодний салат

Новый год уже на пороге. Пожалуй, в каждой семье этому празднику уделяется особое внимание. Заготовка подарков, установка елки и украшение дома, продумывание развлекательной программы для новогодней ночи… И, конечно же, особенное меню для праздничного стола – все должно быть ярко, вкусно и изысканно. При этом, как это обычно бывает, новогодняя трапеза всегда достаточно обильна, так почему бы не внести в нее элемент легкости?
Представляем вашему вниманию подробный рецепт салата из слабосоленой форели с муссом из авокадо и томатами черри от компании "АгроСевТорг" – производителя растительного масла под торговой маркой "Ремесленное". Уверены, повторить это блюдо вам захочется еще не раз!
ОО "АгроСевТорг"
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форель, авакадо, черри.... какие непонятные и странные слова