Прокуратура поймала девять барнаульцев на мошенничестве с материнским капиталом

"Приобретением указанных домов жилищные условия семей (все барнаульские, – прим. авт.), имеющих детей, не были улучшены, фактически в жилых помещениях никто не проживает и реальная рыночная стоимость приобретенных домов значительно ниже указанных в договорах купли-продажи и сумм выданных сертификатов", – уточнили в ведомстве.
Например, в 2018 году барнаулец (мужчина или женщина – не указано) купил дом в одном из сел Угловского района якобы за 400 тысяч рублей.
Но в прокуратуре допросили продавца и он признался: цена дома с земельным участком при продаже была всего 50 тысяч рублей. Администрация района провела осмотр дома, и оказалось, что он вообще не пригоден для проживания: бревна дома и окна рассохлись, поражены гнилью, стены деформированы и перекошены, водоснабжение, электроснабжение и прочие коммуникации отсутствуют. В доме долгое время никто не живет.
По каждому случаю дело ушло в суд. Шесть из девяти человек уже получили решение суда, по которому обязаны вернуть деньги. Один уже вернул.
Комментарии
вот зачем это? закон придуман, чтобы капитал ушел банкирам
люди мучаются из-за того, что не могут получить причитающиеся им выплаты
сертификат - это просто мулька, если нет ипотеки
на образование? только после 3 лет. у меня лично, сын уже отучится к этому времени
Государство 3 раза себе возвращает эти деньги ! Дети потом смогут только в ипотеку купить жилье т.к. им выделяются доли. Родители, которые этими средствами перекрывают только первый взнос тоже выплачивают 3 квартиры. Испомогалось наше государство аж гордость берет за демографические графики!
Купленный за 50 тыс. дом надо было сжечь,а что там продавец говорит-по боку.Вера документам.
25.12.2019 14:22
гость
А бесплатный сыр бывает только в мышеловке) старая пословица, между прочим.
Только 9? Да вы проверьте сделки с маткапиталлом в селах!. там каждая вторая сделка - фиктивная. Покупают завалюху за 20-30 тыс, в договоре пишут цену 450 000. Разницу обналичивают. Почему пенсионный фонд одобряет сделки в которых жилье заведомо стоит в разы дешевле?
Слышал историю про людей (не в нашем регионе): семья влачит бедное существование, снимают квартиру в аренду (13-15), работает только муж (зп около 40), жена в декретном, двое детей, денег хронически не хватает мелкому даже на питание (искусственник) и памперсы. Мечтают обналичить сертификат, закрыть финансовые дыры... Ибо не жизнь, а тоска