Житель Бийска разгромил новогоднюю инсталляцию и забрал с собой елку

Бийские предприниматели решили украсить территорию около своего кафе новогодней инсталляцией, но простояла она недолго.
В ночь на 23 декабря неизвестный решил внести свои коррективы в украшение города. Камера видеонаблюдения запечатлела, как он вырывал елку, которую специально приморозили ко льду. Хулиган оказался крепким, вырвал ее, водрузил на плечо и унес в неизвестном направлении.
Сейчас поисками похитителя занимается полиция, а в сообществе "Инцидент Бийск" ищут тех, кто узнал человека на записи.
Комментарии
Пенсионерам из Воронежа не хватает новогоднего настроения. Чтобы его найти, они пришли к городской елке, чтобы "позаимствовать" новогодние игрушки. Мол, налоги платим, значит можно и пару шариков прихватить. Новогоднее преступление попало в объектив камеры девушки, которая проходила мимо. Как пишут в соцсетях, это происходит каждый год.
народ паскудится, массовое разложение в головах
зато церквей все больше и жизнь все дольше
Да, согласен оскатинились, одни деньги, человек веловеку волк, на работе руководители себя как Боги ведут, чуть приподнялся и все гав.о на руже, уже не стесняются, о проверяющих из столици ваобще молчу, самое мягкое из ругани колхоз, .....какие скрепы, мы скоро горло друг другу рвать начнем на ровном месте....