Среда, 25 Декабрь, 15:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,17
€ 68,91
Обь
23см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

В Алтайском крае могут закрыть отделение центральной районной больницы

, ИА "Амител"
Искать новое место работы предложили врачам инфекционного отделения КГБУЗ "Баевская ЦРБ"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Главврач КГБУЗ "Баевская ЦРБ" Ольга Зверькова на собрании уведомила сотрудников инфекционного отделения о сокращении, пишет ИА "Банкфакс". Официальный приказ об оптимизации отделения пока не подписан.

О предстоящем сокращении рассказали сотрудники Баевской ЦРБ. Главврач Ольга Зверькова пояснила, что "инфекционка" должным образом не наполняется пациентами и потому нерентабельна. В связи с этим часть работников – две медсестры и две санитарки – придется сократить. За врачом-инфекционистом сохранили ставку в поликлинике.

"Банкфакс" пишет, что в Баевской ЦРБ также планируют уволить работников хирургического и реанимационного отделений, поликлиники, а также подсобных рабочих. Всего под сокращение попали 11 человек.

В декабре в Баевской ЦРБ оптимизировали диспетчерскую службу. В связи с этим медикам из других отделений в приказном порядке ночью приходилось дежурить в приемном покое на случай поступления пациентов, оставляя без присмотра свое рабочее место. Однако руководство больницы считает, что все принятые решения были необходимы для более качественной работы ЦРБ, а потому жалобы медиков на них не повлияли.

Ранее медицинский персонал КГБУЗ "Топчихинская ЦРБ" жаловался на кадровую текучку, низкие зарплаты и нехватку оборудования. 

Материалы по теме

 

Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

25.12.2019 14:47
- гость -

путинизм продолжается...

25.12.2019 14:52
- гость -

Говорим одно на деле на оборот

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:10
Российский комик Ефим Шифрин в 63 года поразил пользователей Сети невероятным телом 0
15:02
Пенсионерка из Славгорода вышила для Путина картину с медведем и собакой 2
14:45
В Алтайском крае могут закрыть отделение центральной районной больницы 2
14:30
Житель Бийска разгромил новогоднюю инсталляцию и забрал с собой елку 3
14:25
Синоптики рассказали, где сейчас в Алтайском крае самый сильный ветер 0
14:14
Прокуратура поймала девять барнаульцев на мошенничестве с материнским капиталом 6
14:07
Из вуза – на завод. Как алтайский "Политех" готовит кадры для предприятий обороны 5
13:58
В Барнауле горела 18-этажка с газовой котельной. Эвакуировали больше 70 человек 7
13:45
Прорывы будут. Главный алтайский депутат Романенко о бюджете и острых проблемах края 6
13:32
Экс-игрок мадридского "Реала" прилетел отдохнуть перед Новым годом на Алтай 1
13:29
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями 5
13:14
Лидер "Единой России" ушел от ответа, кого партия хочет видеть мэром Барнаула 7
12:59
Российским пенсионерам предложили выплачивать "новогодний капитал" 2
12:39
Глухой телефон: стало понятно, остается ли инвестор Radisson в Барнауле 15
12:30
Стоп-кадр. Найди свою машину 2
12:30
Уборка снега в пригороде Барнаула находится на особом контроле дорожников 13
12:15
Воспитать и не промахнуться: как превратить ребенка в психологически сильную личность 4
12:10
Instagram Виктора Томенко вошел в топ-10 эффективных среди губернаторов 5
12:00
Время чудес. Бурятская сказка "Зима-лето" 6
12:00
Время чудес. Волшебный проект amic.ru к Новому году 1
11:59
Чуйский тракт и другие трассы перекрыли в Алтайском крае из-за погоды 0
11:53
Чиновников хотят пересадить со служебных автомобилей на такси 13
11:19
Почему барнаульцам 25 декабря лучше сидеть дома. Фоторепортаж 19
11:07
РФС отказался отправлять барнаульское "Динамо" в другую зону и реформировать лигу 6
11:00
115 каналов и быстрый интернет: пора переходить на новый тариф "Рекорд" 3
10:39
Собственник ТЭЦ Ярового подводит жителей другого поселения Алтайского края 4
10:27
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих 13
10:13
Размер минимального взноса на капремонт домов вырастет в Алтайском крае 9
10:05
"Мы будем сворачиваться". Инвестор гостиницы Radisson не дождался участка в Барнауле 27
10:01
Пробег не имеет значения: расширена гарантия на выпускаемые в России автомобили 2
09:55
Трассу в Алтайском крае снова закрыли из-за метели 0
09:26
Многокилометровые пробки в Барнауле сковали движение транспорта 54
09:14
Дмитрий Медведев открыл охоту на снюс и его аналоги 11
09:02
Главный нарколог Минздрава назвал самый безопасный алкоголь 4
08:42
Безвредное новогоднее меню рекомендуют жителям Алтайского края 4
08:13
Алтайский край вошел в тройку наименее криминогенных регионов Сибири 2
07:59
Спрячьте это немедленно. В чем нельзя встречать Новый год 2020, чтобы быть счастливым 4
07:46
"Самая грустная вечеринка" с аниматорами прошла в Красноярске. Видео 7
07:33
Погибли лучшие из лучших. Вспоминаем авиакатастрофу в Сочи 2016 6
07:16
Усадьбу в Барнауле включили в топ-10 жутких архитектурных потерь России 13
07:05
Пять причин, почему стоит поехать на "Авальман" 11
06:53
Непогода в Алтайском крае сохранится 25 декабря 0
06:39
Власти решили, как будут бороться со снюсами и другой отравой, убивающей подростков 17
06:21
Яркая и бесснежная: как выглядит новогодняя Москва 4
06:03
Кому Белая Крыса принесет удачу, а кому – проблемы: восточный гороскоп на 2020 год 0
22:58
Главы сельсоветов обратились к сорвавшим прием бюджета каменским депутатам 0
21:51
Утверждены новые тарифы на теплоснабжение в Барнауле 20
21:03
Синоптики рассказали, когда закончатся метели в Алтайском крае 0
20:40
Барнаульца осудили на 10 лет за изощренные издевательства над девушками 8
20:15
От штрафов до лишения свободы: что будет, если не заплатить налоги вовремя 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.