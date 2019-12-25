Российский комик Ефим Шифрин в 63 года поразил пользователей Сети невероятным телом

Фото: https://vk.com/id21050117
Культуристы и бодибилдеры России нашли человека, на которого они хотели бы быть похожими в зрелом возрасте. Им неожиданно стал юморист Ефим Шифрин.
В детстве и юности артист больше времени уделял своему интеллектуальному развитию и выступлениям. Спорт тогда отходил на второй, если не на третий план. По этому к 20-25 годам комик не отличался особой физической формой и все время уделял сцене. Но на своем примере он доказал, что меняться никогда не поздно.
В зал он пришел уже в зрелом возрасте, и тренировки вдохновили артиста. Он проводит за тренажерами много времени, что дает свои результаты. Несмотря на плотный график, частые съемки, выступления и руководство собственным театром, Нахим Залманович (настоящее имя Шифрина) не забывает о спорте.
В 63 года он обладает телом, которому позавидуют многие 30-40-летние мужчины, и своим примером показывает, что спорту, как и любви, все возрасты покорны.
Комментарии
Красавец!
Надо подкачаться, а то вдруг к нам приедет.
он на тестостероне
Он конечно молодец, но этим фото сто лет в обед.