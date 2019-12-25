Пенсионерка из Славгорода вышила для Путина картину с медведем и собакой

Пенсионерка из Славгорода Фаина Климова вышила в подарок Владимиру Путину картину. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Представители ОНФ обещали передать картину (по произведению Сергея Волкова "Охота на медведя") президенту. С этой просьбой женщина обратилась в рамках выездов волонтерского штаба после летней прямой линии с главой государства. Тогда к Путину обратилось более 10,3 тысячи человек. 90 из них уже получили помощь от волонтеров.
"Основная часть обращений жителей Алтайского края касается оказания медицинской помощи, льготного лекарственного обеспечения, пенсионных выплат. Конечно, многие проблемы носят системный характер. Информацию о них мы передаем на федеральный уровень. Между тем новый формат работы с обращениями позволяет волонтерам и местной власти решать проблемы многих людей оперативно, не дожидаясь вмешательства президента", – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина.
Кстати, сама Гущина купила по просьбе бийчанки Натальи Макуровой прогулочную коляску для сына-инвалида.
А в Барнауле волонтеры привезли десятилетнему Данилу Приму, страдающему ДЦП и эпилепсией, противосудорожный препарат.
Комментарии
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сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина, сама купила по просьбе бийчанки Натальи Макуровой прогулочную коляску для сына-инвалида.
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сама это как? Заплатила свои деньги или на деньги ОНФ? Вообще откуда у ОНФ деньги? Это же бюджетные деньги, так почему создали параллельную структуру и тратят государственные деньги непонятно на что? При этом государственные структуры не работают, но их не не разгоняют