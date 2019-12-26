В Алтайском крае состоятся предновогодние соревнования по биатлону

Лыжно-биатлонный комплекс "Белокуриха-2" 28 декабря 2019 года соберет спортсменов и болельщиков на соревнования по биатлону "Новогодняя гонка". За призы от агрохолдинга "Гудвилл", а также за звание лучших поборются участники возрастной категории "Мастерс".
Проявить себя в индивидуальной гонке смогут представители Барнаула и других городов Алтайского края, Томска, Кемерова, Новосибирска, Республики Алтай и других сибирских регионов.
Старт соревнований будет дан в 12:00.
Организаторы "Новогодней гонки" – агрохолдинг "Гудвилл", АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая".
Информационная поддержка – Барнаульский пивоваренный завод.