Барнаульский кот Барсик вошел в топ главных котов десятилетия

Барнаульский кот Барсик попал в число главных котов десятилетия. Рейтинг хвостатых и усатых за январь 2010 года – декабрь 2019-го составили специалисты проекта "Медиалогия". В него вошли 14 пушистых (и не очень) домашних любимцев, засветившихся в последние 10 лет в средствах массовой информации.
Кот Барсик прославился после того, как его кандидатуру добавили в опрос "Кого бы вы хотели видеть новым сити-менеджером Барнаула?" вместе с шестью реальными кандидатами на этот пост в 2015 году. Кот набрал наибольшее количество лайков и был прозван "народным мэром". Тогда о нем написали и федеральные, и иностранные СМИ.
В 2018 году Барсик снова заставил говорить о себе – его хозяин заявил, что кот намерен выдвинуться на выборы президента РФ в марте того же года.
"Барсик решил побороться за главный государственный пост в стране и готовит соответствующее программное заявление, которое будет озвучено в ближайшее время. У пушистого политика есть немало сторонников по всей России, которые уже объединились в виртуальную Партию Кота Барсика (ПКБ)", – было сказано в сообщении, которое пришло в редакцию amic.ru.
Добавим, Барсик – это абсолютно реальный барнаульский кот. Но его хозяин предпочитает не называть своего имени.
Помимо Барсика, в рейтинг "Медиалогии" попали толстый кот-пассажир Виктор, которого не пустили на борт самолета, Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл, кошка Матроскина, откушавшая в магазине Владивостока рыбки на 60 тысяч рублей. Конечно же, не обошлось без кота Чучи Бари Алибасова, за поисками которого затаив дыхание следила вся страна, и кошки Шупетт, объявленной наследницей Карла Лагерфельда и др.
Комментарии
Я вот кота решил взять, один блин в бабьем царстве живу. Назвал Барсиком, сказали кот, оказалась кошка. Теперь вот сидим с кошка барсикой, бухаем и курим вдвоем))) .
Серьезный котяра!И взгляд такой пронзительно-суровый.Сразу видно,с ним не пропадем!14 февраля ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА БАРСИКА!БАРСИК НАШ МЭР!!!!!!!!