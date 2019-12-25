Стало известно, какие аптеки будут выдавать лекарства для льготников Барнаула

Несколько аптек – пунктов выдачи льготных медикаментов в Барнауле изменили адреса. Это связано с переводом некогда муниципальных аптек в краевую собственность, сообщили в региональном Минздраве.
Речь об аптеках № 132 и № 306 (работали в статусе акционерных обществ, а до 2017 года были муниципальными предприятиями). Из-за тяжелого экономического положения они оказались на грани банкротства. Власти приняли решение передать их в краевую собственность, а именно предприятию "Аптеки Алтая".
С 1 января 2020 года в Барнауле изменятся адреса некоторых пунктов выдачи льготных лекарств:
пациенты, прикрепленные к поликлинике № 12, должны обращаться не по адресу ул. Новосибирская, 1А, а по ул. Весенняя, 1В (первый этаж поликлиники).
Льготополучатели лекарств горбольницы № 10 вместо аптеки по ул. Куйбышева, 7, будут обслуживаться на ул. Белинского, 13 (первый этаж детской поликлиники в п. Южный).
Жители, относящиеся к больнице № 5, вместо аптеки по пр. Калинина, 8, смогут получать необходимые препараты по новому адресу: пр. Красноармейский, 131.
Пациенты поликлиники № 3 и детской больницы № 1 (раньше получали лекарства на Красноармейском, 131) и детской поликлиники № 3 (обслуживались на Аванесова, 94) теперь будут ходить в аптеку по адресу пр. Красноармейский, 79.
Пациенты краевого противотуберкулезного диспансера вместо Аптеки № 1 по ул. Аванесова, 94 с нового года начнут получать лекарства в здании поликлиники Алтайского краевого онкологического диспансера.
Остальные аптечные пункты в Барнауле остались по прежним адресам, добавили в Минздраве. Всего их работает 18.
Комментарии
Сделайте режим работы хоть в некоторые дни до 19.00 или рабочий день в выходные!!! Ну для кого работают льготные отделы с 8 и до 17.00 в лучшем случае, а большинство с 8.30 и до 16.00.??!
Сейчас в 306 аптеке нет льготных лекарств для детей - получается они там собственность делят, а страдают дети?!