Соцсети: в бийском лагере детей на полу выложили в форме свастики

В сообществе "Инцидент Барнаул" один из пользователей опубликовал фотографию из детского круглогодичного лагеря. На фото дети лежат на полу изображая свастику.
Автор поста пояснил, что фотографию разметил в Instagram один из вожатых. Парень сопроводил ее подписью: "Я люблю свою работу".
"Не знаю куда обратиться, у нас в городе есть лагерь круглогодичный, куда отправляем своих детей, и там творится черт знает что, детей свастикой выкладывают, неизвестно чему учат", – написал возмущенный бийчанин.
По информации СМИ, речь идет об оздоровительном лагере "Чайка". Как сообщает "Сиб.фм", руководство учреждения было удивлено поступком сотрудника и пообещало провести проверку.
Комментарии
у возмущенных пользователей больное воображение
Если это не вброс, то сидеть вожатым, которые любят такую "работу".
этот символ не только фашисткую символику изображает... бийчанин возбуждение пусть другими способами снимает.
Свастика является одним из самых древних и широко распространённых графических символов, у многих народов мира она изображена на предметах повседневного быта, одежде, монетах, вазах, оружии, знамёнах и гербах, при оформлении церквей и домов[4][5]. Символ встречается с 8 тыс. лет до н. э., предположительно выкристаллизовавшись из ромбо-меандрового орнамента, впервые появившегося в позднем палеолите[⇨]. (википедия)
Есть несколько решений:
- детей принять в юнармию;
- отвести к батюшке чтоб освятил;
- заставить просмотреть последние десять серий с конференции сказочного.
Ничего страшного.
Во многих старинных православных соборах Москвы и Санкт-Петербурга есть свастичные орнаменты в оформлении. Даже после ВОВ их не стали "сковыривать"