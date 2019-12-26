Восстановят с комфортом: в Барнауле действует инновационный подход к реабилитации

Вернется ли человек к обычной жизни после тяжелого заболевания или травмы во многом зависит от того, как пройдет период реабилитации.
Восполнить эту потребность для жителей Алтайского края и Сибирского федерального округа призван клинический лечебно-реабилитационный центр "Территория здоровья", который открыли летом 2019 года в живописной зоне соснового леса Барнаула. Он создан для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушениями функций периферической нервной системы, спортсменов и тех, кто готовится к высокотехнологичным операциям.
"Территория здоровья" – это уникальный для региона инвестиционный проект, успешно реализованный в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Алтайского края, администрацией города Барнаула и компанией "ПремиумСтрой-Алтай".
Общая площадь "Территории здоровья" составляет 11 тысяч квадратных метров.
Центр оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием для проведения комплексного реабилитационного лечения. Аппараты для роботизированной терапии с биологической обратной связью, оборудование для активной и пассивной механотерапии, кинезиотерапии, рефлексотерапии, системы для разгрузки веса тела, физиотерапевтический комплекс, система подводного горизонтального вытяжения позвоночника, подводного массажа, уникальный реабилитационный бассейн – все это создано в Центре для комфортной реабилитации.
Основной принцип работы "Территории здоровья" – это инновационная модель медицинской реабилитации, ориентированная на пациента и предъявляющая высокие требования к профессионализму медперсонала.
Клинический лечебно-реабилитационный центр "Территория здоровья"
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 36е
Телефон: +7 (3852) 507‒807
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