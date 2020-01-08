Как и когда нужно выбрасывать новогоднюю елку?

Елка – главный символ Нового года. Ее наряжают за несколько дней до 31 декабря и потом она украшает квартиру или офис. Но каждый год многие россияне спрашивают себя: а доколе она должна стоять. Вот несколько народных примет.
Если ель искусственная – то она не засохнет и не осыплется. Все очень просто. Надоела – сняли игрушки, разобрали елку и положили в коробку, а коробку на балкон или в гараж. Если елка настоящая и была куплена на базаре (ну не пошли же вы в лес с топором – это наказуемое дело), то к ней нужен другой подход.
Русские народные приметы гласят: убрать елку вместе с другими атрибутами праздника нужно до Крещения. То есть до 19 января. Заодно и рождественские украшения убрать, если таковые у вас были. Многие стараются оставить елку до начала Нового года по Восточному календарю, который в этом году наступит 25 февраля. Ну для этого необязательно, чтобы она была собрана. Можно поставить елку на балкон, а потом в конце февраля выбросить в мусорку.
При разбирании елки следует помнить о том, что звезду с макушки снимают самой последней. Она предназначена освещать всех светом и приносить в дом денежный достаток. Еще звезда ассоциируется с вертикалью советской власти, где красная звезда на самом верху, а игрушки хуже внизу.
В большинстве своем убирают елочные украшения и елку сразу после празднования старого Нового года. У детей закончились каникулы, и они пошли в школу.
А вообще елку можно выкидывать, когда она вам надоест и вы устанете от салата оливье, мандаринов. Главное, успеть это сделать до того, как она начнет осыпаться. Иначе уборка квартиры у вас отнимет много времени.
Комментарии
Какой-то мещанский безграмотный бред.
Неужели люди без вас не разберутся, когда необходимо выбросить ёлку