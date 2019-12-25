На обеспечение жителей Алтайского края льготными проездными билетами выделили 719 млн

На реализацию более 944 тысяч льготных билетов в Алтайском крае потратили более 719 млн рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Цена льготного проездного билета составляет 330 рублей. Разница между его стоимостью и ценой обычного билета компенсируется из регионального бюджета. В настоящее время выдача таких проездных документов осуществляется в 37 муниципальных образованиях региона.
Отдельные категории граждан могут воспользоваться льготами на проезд на железнодорожном и водном транспорте. Ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края предоставляется 50% скидка на сезонные тарифы, а труженикам тыла – 50% скидка круглогодично. Жертвы политических репрессий круглый год могут ездить бесплатно.
Кроме того, за полцены в течение учебного года транспортом пользуются студенты и школьники.
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