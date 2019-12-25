Депутаты "рассекретят" голосование за мэра Барнаула

Депутаты Барнаульской гордумы изменили на заседании в среду, 25 декабря, свой регламент и сделали процедуру голосования за главу города открытой. В предыдущие годы они выбирали мэра из прошедших конкурсный отбор кандидатов тайно.
Инициатором открытости, спроса на которую не было в предыдущие годы, выступили единороссы. Как ранее говорил депутат БГД, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев, тайное голосование только обезличивает народных избранников и снимает с них ответственность за свой выбор. А секретарь Барнаульского отделения ЕР Юрий Еремеев добавил, что партия "выступает за открытость при принятии любых решений во имя интересов своих избирателей".
Напомним, ранее депутаты голосовали за кандидатов на выборах главы Барнаула тайно, данные о том, за кого отдал голос тот или иной депутат, потом не разглашались. Кандидатов им предоставляла конкурсная комиссия после проверки документов. Теперь процедура будет открытой, с фиксацией кто за кого голосовал.
Такие "выборы" в Барнауле проходят с 2010 года. За это время по конкурсу были назначены: в декабре 2010 года, а потом в декабре 2012 года Игорь Савинцев, в декабре 2015 и 2017 годов – Сергей Дугин. После добровольной отставки Дугина в августе 2019 года пришлось объявлять уже пятый по счету конкурс. Документы подали девять кандидатов. Голосование за тех, кто пройдет проверку данных и собеседование комиссии, состоится 14 февраля 2020 года.
Комментарии
Нориально и правильно. Зато будем знать кто голосовал за главу города и пусть несут общую ответственность если что не так пойдет. Оппозиция все равно за своих проголосует. Им нечего стесняться. А если не за своего, то будем знать и в следующий раз за них не проголосуем.
Будет очень интересный расклад
За Крылова нужно! Пусть покажет себя в деле!
прям передача " Очевидное в невероятном" ! ииииииии победитттттт кандидатттт от партиии ЕР !!!!! УРА!!!!!!!!