Барнаульские католики отметили первое Рождество в "отвоеванном" костеле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Католическое Рождество отметили верующие барнаульцы 25 декабря. Праздничная месса прошла в историческом здании на проспекте Ленина, 44. Это было одно из первых богослужений в новообретенном костеле.
Напомним, Римско-католической церковь Барнаула долгое время пыталась вернуть себе через суд здание на Ленина. В конце этого лета между мэрией и религиозной организацией было заключено мировое соглашение, объект полностью перешел католикам 18 декабря. Новые собственники планируют вернуть зданию исторический облик, еще в 2017 году Градостроительный совет Барнаула одобрил эскизный проект восстановления и реставрации католического костела.
Как выглядела католическая церковь в начале ХХ века.
Комментарии
100% католик со средней азии)))
блин... Амик, вы что движок сайта не настроите чтобы он ваши же фотки нормально втыкал?
Иноверия важней аптеки???
Почём опиумдлянарода?
Теперь там чей-то маленький бизнес
Одни бизнесмены отжали здание у других.
С праздником! 90% верующих в Христа радуются этому светлому празднику!
Больницы,школы, детские сады закрывают. Церкви открывают. РОССИЯ.