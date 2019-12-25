Очень много машин. Массовая авария произошла на трассе в Алтайском крае

Массовое столкновение автомобилей произошло в период непогоды в Алтайском крае. Очевидцы опубликовали видеозапись с места происшествия в сообществе Barnaul22.
Уточняется, что авария произошла на участке дороги между селами Поспелиха и Шипуново. На кадрах видно, что в ДТП пострадали как минимум пять автомобилей. Они выстроились в ряд по дороге. Трасса оказалась перекрыта.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших нет.
Подробности инцидента уточняются.
Напомним, что из-за сильного снегопада и ветра в регионе объявлено штормовое предупреждение. Несколько автодорог закрыты для движения. Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.
Комментарии
Проект "безопасные дороги" от Томенко в действии! В этом году дороги совсем не чистят. Как в песне Высоцкого про колею. Свернуть с дороги во двор - значит выходить из машины, брать лопату и .... Во дворе у нас за зиму всего один раз дорогу почистили.
Во дворе у нас за зиму всего один раз дорогу почистили.
ну так пинайте свою управляющую компанию.
Любители приключений. Погода супернелетная всё равно едут.
25.12.2019 17:04
безопасные дороги
Если у тебя дома унитаз грязный, то тоже Томенко виноват?