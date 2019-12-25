РЖД разрешили пассажирам с верхних полок садиться на нижние

РЖД разработали и презентовали новый электронный билет на поезда дальнего следования, который будет внедрен в 2020 году. И там указана просьба для пассажиров с нижних полок разрешать людям, которым достались верхние, спускаться и сидеть внизу в дневное время. Видео про новый билет опубликовало РИА "Новости".
"Место для вашего багажа – сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке, – сказано в примере в ролике, а вот другой пример. – Место для вашего багажа – снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке".
Таким образом компания разрешила давний спор. В декабре 2017 года несколько СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.
Комментарии
А я уже отвык ездить среди злых пассажиров поездов, где все собственники и проблема с дележкой стола. И создало эту проблему именно РЖД. Гут бай РЖД. Тлдбкл по большой нужде теперь поеду.