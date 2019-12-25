Вожатый, который выложил свастику из детей в Бийске, объяснил свой поступок

Вожатый бийского лагеря "Чайка", опубликовавший в своем Instagram фото, на котором дети легли на пол в форме свастики, объяснил свои действия.
"Данный поступок, совершенный мной, не нес в себе никакого злого умысла, направленного на унижение чести и достоинства людей, а также на разжигание какой-либо ненависти или вражды", – пояснил вожатый на личной странице в соцсети.
Он отметил, что является патриотом своей страны, платит налоги, отслужил в армии и никогда не был замечен в аполитичных действиях. Этот поступок молодой человек назвал недопустимым и добавил, что пост не был направлен на разжигание ненависти и нетерпимости.
"С работы я, разумеется, увольняюсь, педагогической деятельностью больше не занимаюсь. Я – не экстремист, не националист, все это лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо", – резюмировал он.
Комментарии
является патриотом своей страны, платит налоги, отслужил в армии и никогда не был замечен в аполитичных действиях
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Разумеется! У нормального человека в жизни бы в голове идея не появилась кресты из живых детей выкладывать.
Рано или поздно это говно войдет в процесс, для него предназначенный. Отговорки - это всё пустое.