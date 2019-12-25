Все автомобили Lada резко подорожают в 2020 году

Розничные цены на все модели автомобилей производителя "АвтоВАЗ" в 2020 году вырастут в среднем на 2,3%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в дилерских центрах.
Больше всего стоимость увеличится на автомобили Lada Vesta – на 3,8%, до 629,9 тысячи рублей. Самое продаваемое в России семейство автомобилей Granta подорожает на 2,5%. Lada 4x4 вырастет в цене на 2,9%. Остальные модели изменят свою стоимость в интервале от 0,8 до 1,5%.
Мнение источников о том, отразится ли повышение стоимости автомобилей на доле "АвтоВАЗа", разнится. При этом сам производитель по этому поводу официальных комментариев не дает.
Комментарии
Да сразу 10 млн. делайте чего мельчить то, все равно этому Г. суждено сгнить в автосалонах!
25.12.2019 17:50
- гость -
Ну почему же? Колхозники любят ладу.