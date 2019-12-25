Иномарка залетела под бензовоз возле Новоалтайска

Серьезное ДТП произошло на заснеженной трассе у поворота на Новоалтайск, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Иномарка на скорости заехала под прицеп бензовоза. Автомобиль получил серьезные повреждения, но, по словам очевидцев, никто не пострадал.
Те, кому в метель довелось проехать по трассе, рассказывают в комментариях, что большинство водителей совсем не учитывают дорожные условия: едут на высокой скорости, постоянно пытаются обогнать и не держат дистанцию.
Автомобилистов предупредили о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями будет лучше отказаться от дальних поездок.
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