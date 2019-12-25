Барнаульская школьница пойдет под суд за кражу у соседки

17-летняя школьница из Барнаула предстанет перед судом по обвинению в краже денег и банковской карты у соседки, сообщает Следственное управление алтайского Следкома.
"По версии следствия, в июне 2019 года в вечернее время обвиняемая, проникла в квартиру к соседке, похитив денежные средства и банковскую карту, принадлежащую женщине, школьница покинула место преступления. В последующем она попыталась перевести денежные средства со счета потерпевшей, но довести задуманное до конца девушке не удалось по независящим от нее обстоятельствам", — уточнили в ведомстве.
Девушка признала свою вину и раскаялась, но все пойдет под суд. Ей вменяют кражу с проникновением (п. "а" ч.3 ст.158 УК РФ) и покушение на кражу с банковского счета (ч.3 ст.30, п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ).
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