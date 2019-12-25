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Вячеслав Франк поручил мобилизовать все ресурсы на устранение последствий метели

, ИА "Амител"
К очистке улиц привлекут дополнительную технику
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк распорядился мобилизовать все ресурсы на устранение последствий снежной бури в Барнауле. Такое поручение он дал в рамках заседания оперативного штаба, сообщает пресс-служба администрации города.

В заседании приняли участие заместили главы администрации города, председатели комитетов, главы районов города, руководители дорожных служб, представители ГИБДД, Они обсудили ситуацию, которая сложилась на дорогах за последние сутки. 

Из-за неблагоприятных погодных условий зафиксировано несколько происшествий. В поселках Черницк, Пригородный, Бельмесево произошло локальное отключение электроэнергии. В данный момент подача электричества восстановлена. На улице Георгия Исакова дерево рухнуло на провода, а также вышел из строя один светофор. От жителей поступило семь сообщений о затруднении проезда, которые были отработаны. При этом, перевозка школьников на новогодние мероприятия проходит в штатном режиме и семь тысяч ребятишек уже посетили елки. 

 

"Главное сейчас обеспечить выход всей имеющейся у нас техники и, если это необходимо, привлечь дополнительные ресурсы, обратившись к предприятиям города", — отметил Вячеслав Франк.

Он напомнил, что главы районов должны обеспечить беспрепятственный проезд к социальным учреждениям, поручил управлявшим компаниям обеспечить проезд во дворах, а профильным комитетам и районным администрациям — с завтрашнего дня организовать объезд дворовых территорий на предмет выявления бездействия управляющих компаний, оперативно реагировать на жалобы горожан. Особое внимание уделить аварийному жилому фонду, организовать уборку кровель аварийных домов.

 

"Сегодня все имеющиеся ресурсы должны быть мобилизованы для устранения последствий снежной бури в Барнауле, необходимо обеспечить эффективное взаимодействие всех задействованных служб", — подытожил и. о главы Барнаула. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.12.2019 19:32
- гость -

Это что за день сурка? Ещё вчера вечером 17:53, ИА "Амител" ...

Как сообщает пресс-служба мэрии, в связи с ухудшением погодных условий МБУ "Автодорстрой" докладывает о готовности всех дорожно-эксплуатационных участков к очистке улично-дорожной сети краевой столицы от снега. В ближайшие сутки будет задействовано 258 единиц снегоуборочной техники. Из них 135 вышли на линию для работы в ночную смену с 24 на 25 декабря. Привлечена наемная техника: автогрейдеры, самосвалы, фронтальные погрузчики.

А сегодня ничего не убрали и опять нас кормят обещаниями. Где результат работ?

25.12.2019 19:41
Пионер

Всем лицам на фото по лопате в руки и вперед на улицы

25.12.2019 19:55
- гость -

Всем лицам на фото по лопате в руки и вперед на улицы
-----------------------

Может лучше их уволить всех и нанять на их не маленькие зарплаты десятки дворников?

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