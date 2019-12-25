Из-за непогоды два автомобиля влетели в отбойник на алтайской трассе

Темное время суток, переметы и непогода привели к тому, что два водителя повредили автомобили на трассе А-322 в Алтайском крае.
Обе иномарки врезались в отбойник. Для того, чтобы вытащить их пришлось привлекать снегоуборочную технику.
Сразу несколько единиц спецтехники помогали водителям вызволить их машины. Поврежденный транспорт с места происшествия увозили на эвакуаторе.
По сообщению очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, что несколько трасс в регионе перекрыты из-за погодных условий. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок в виду повышенной опасности на дороге.
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