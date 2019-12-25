Зампред комитета по дорожному хозяйству попросил барнаульцев убрать машины с обочин

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат рассказал о планах по уборке снега на улицах Барнаула и попросил не мешать работам.
Он рассказал, что на ликвидацию последствий снегопада будут отправлены 154 единицы техники. С 8 часов вечера до 8 часов утра они будут заниматься чисткой основных магистралей города.
Кроме того, Иван Гармат порекомендовал барнаульцам соблюдать правила дорожного движения, отказаться от поездок на личном транспорте и убрать автомобили в гаражи или на платные парковки, чтобы они не мешали вывозу снега.
Комментарии
Эвакуатором нужно убирать авто при необходимости очистки дорог и дворов!! Сколько можно твердить о необходимости убирать транспорт с улиц при уборке снега-а во дворах вообще не парковка а ГОСТЕВАЯ ПАРКОВКА т.е. приехал-уехал!! Где административный ресурс???????
Большинству нашим водятлам только эвакуатор или штрафы высокие .... слов они не понимают к сожалению.
А нельзя ли многие парковки на врмея ЧС сделать бесплатными? Или на вокзале, или на площадях?
эвакуируйте этот хлам!
Где И..Гармат ставит свою машину? Пусть ответит!
25.12.2019 20:40
гость
А схренали? Купил машину - куп ей домик! Чего это за раздолбайство чьёто и наглость кто-то что-то им бесплатно должен?
эх людишки вы мелочные вам новость бросают как кость, отвлекая, а соли не видите. этого снега чинуши ждали как манны небесной, машину можно обновить и не одну за 2 дня
У нас в городе нет стольких платных парковок и гаражей, просто НЕТ. и кричать безмашинные тут могут сколько угодно. и зампред может просить сколько угодно.
Постройте эти самые платные парковки.
25.12.2019 21:07
месный
25.12.2019 20:40
гость
А схренали? Купил машину - куп ей домик! Чего это за раздолбайство чьёто и наглость кто-то что-то им бесплатно должен?
У Вас,богатых свои причуды, каждой машине гараж!!! Это пол Алткрая займет! А людей перевозящих своих больных родственников(себя) и детей и на бензин не хватает .