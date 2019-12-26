Барнаульцев приглашают на фотодень с пушистыми звездами экрана

На Новый год дарят подарки. Порадуйте особым сюрпризом себя и своих близких. От этого события все точно получат заряд позитива, а у детей оно вообще вызовет бурю восторга и радости.
Фотостудия Chanel 29 декабря 2019 года для создания праздничного настроения запускает удивительный проект – фотодень с умными, милыми и дружелюбными хаски. Эти чудесные собаки готовы встречать вас и позировать вместе с вами перед профессиональным фотографом.
Хаски общительные, они души не чают в детях, готовы с ними баловаться без устали. Так что с первых же минут можно смело кидаться к ним в объятия, играть в "прятки": "В кармане что-то спрятано, я должен носом это достать".
Ни для кого не секрет, что общение с животными, особенно с собаками, очень полезно для маленьких детей и для людей с особенностями развития. Если вы стремитесь развивать ребенка и физически, и интеллектуально, и эмоционально, мероприятия, включающие встречи с собаками, просто необходимы. А еще фотодень от студии Chanel – отличный выход для взрослых, которые пока не хотят заводить домашнее животное.
Благодаря многолетнему сотрудничеству студии Chanel с фотографами и заводчиками собак стоимость участия в проекте для гостей составит всего 900 рублей. В итоге вы получите яркие фотографии с вашими живыми эмоциями: 10 в авторской ретуши и не менее 30 в цветообработке.
Дополнительно в студии можно взять напрокат платья и вечерние наряды для мамы, а также пригласить стилиста для создания полного образа (макияж и прическа).
Для своих гостей студия Chanel создала постоянные предложения. Так, например, к Новому году девушкам будет интересна акция "Макияж + укладка + фотосет за 1500", которая позволит неплохо сэкономить на бьюти-услугах.
Фотостудия Chanel
г. Барнаул, ул. Малахова, 179а
Телефон: 8 903 912 0462
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Комментарии
Хороший проект, хороший текст. Люди хотя бы от хаски на улицах шарахаться не будут)
Блин, цена подарок. Спасибо!
Егор, не всегда есть возможность приобретать для детей дорогие игрушки и развлечения. В данном случае мы устанавливаем цену, приемлемую для всех. Ну а хаски просто чудо. Звоните! Студия Chanel.