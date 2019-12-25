В Алтайском крае задержали сутенеров, на которых работала 14-летняя девочка

В Алтайском крае задержали двух безработных, которые организовали занятия проституцией, сообщили в СК по региону.
Двое мужчин 29 и 36 лет, не имевшие постоянного источника дохода и места работы, вербовали девушек для занятий проституцией. В работу они вовлекли 14-летнюю девочку.
Подозреваемые попытались скрыться от правоохранителей, но следователям и сотрудникам Росгвардии удалось догнать их и задержать.
"В настоящее время мужчины задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", – рассказали в ведомстве.
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