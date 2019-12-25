Школьник напал с молотком на учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге школьник подкараулил учительницу по пути на работу и набросился на нее с молотком, сообщают "Вести".
Мальчик был недоволен своими оценками за четверть и это подтолкнуло его к нападению. Он подкараулил учителя возле школы № 24, а после совершения преступления спокойно отправился на занятия.
Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. После осмотра доктора отпустили женщину домой.
Ребенок был задержан правоохранителями. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
После инцидента в школе начали разрабатывать памятку, которая будет помогать регулировать конфликтные ситуации.
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