Россиян предупредили об опасной болезни, которой можно заразиться от домашней собаки

Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что эхинококкозом можно заразиться не только от бродячих, но и от домашних собак, пишут "Известия".
По данным ведомства, около 30% животных заражены в таких регионах, как Северный Кавказ, Урал, Дальний Восток и Иркутская область.
У людей заболевания протекает в тяжелой форме и может привести к инвалидности или летальному исходу, а проявиться оно может даже спустя несколько лет. После заражения у больного обостряются хронические болезни и аллергии.
При поражении печени чаще всего появляется желтуха, боли в спине и правой руке из-за увеличения органа. Если возбудитель находится в легких, то возникают одышка, боли в грудной клетке, кашель.
Чтобы избежать заражения Роспотребнадзор рекомендует мыть руки после контактов с животными, не разрешать им лизать лицо и спать в постели с человеком.
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