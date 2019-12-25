Кишечник может предупреждать человека о раке на ранней стадии

Японские ученые выяснили, что оценка состояния кишечной микробиоты может помочь в диагностике ранних стадий колоректального рака, сообщает "РГ".
"Результаты исследования показали, что изменения в микробиоте кишечника появляются на самых ранних стадиях развития колоректального рака, что потенциально может улучшить диагностику онкологического заболевания, – отметил эксперт, добавив, что о раке сигнализировали присутствующие в кишечнике микроорганизмы Fusobacterium nucleatum и Atopobium parvulum".
Колоректальный рак – заболевание, которое очень медленно распространяется, поэтому при раннем обнаружении пациент имеет высокие шансы на выздоровление.
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