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Укротить "синее пламя": о чем не стоит забывать при использовании газа

, ИА "Амител"
Газ приносит комфорт в дома жителей Алтайского края, но если "синий цветок" бунтует, все может обернуться трагедией

Газ в доме – это тепло, экономичность, удобство и простота использования. А чтобы было еще и безопасно, владелец должен позаботиться, в первую очередь, о качественном оборудовании и его профессиональной установке, и затем – о должном внимании и правильной эксплуатации.

Если в вашем доме "поселился" природный газ, важно помнить о том, какие правила помогут избежать несчастья.

Необходимо:

  • содержать в работоспособном состоянии дымовые и вентиляционные каналы;
  • регулярно перед пользованием газовыми приборами проверять тягу;
  • во время пользования газовыми приборами открывать форточку / фрамугу окна;
  • осуществлять ежегодное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, при этом доверять свою безопасность только профессионалам эксплуатирующей организации, с которой заключен договор на ТО. 

Доверить техническое обслуживание важно высококвалифицированным специалистам и с выгодой для семейного бюджета. Так, стоимость комплексного технического обслуживания всего газоиспользующего оборудования в частном доме у ООО "Газпром газораспределение Барнаул" составляет всего 2610 рублей. Компания напоминает, что отсутствие договора на ТО и двукратный отказ в допуске в жилое помещение специалистов газовой службы может привести к приостановлению подачи газа. Такие же последствия возможны при неоплате задолженности.

Запрещается:

  • закрывать шиберную заслонку на дымоходе / решетку вентиляционного канала;
  • самостоятельно ремонтировать и монтировать газовое оборудование;
  • допускать обледенение оголовков дымовых труб;
  • пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой;
  • использовать газовые плиты для обогрева помещений.
 

При появлении в помещении запаха газа нужно сразу же прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть газ, открыть окна и вызвать аварийную газовую службу. Ни в коем случае не следует зажигать огонь, включать и выключать электроприборы.

Чтобы голова домовладельцев не болела еще и по поводу расхода этого топлива, на помощь готовы прийти цифровые технологии.

Все большим спросом пользуются так называемые интеллектуальные счетчики, которые с высокой точностью измеряют расход газа в доме. Но четкие измерения – это еще не все. Главный плюс такого оборудования – оно самостоятельно передает показания. Совсем скоро эти счетчики появятся и в Алтайском крае.

ООО "Газпром газораспределение Барнаул" готово оказать помощь в любых вопросах, связанных с пользованием "голубого" топлива:

– строительство и проектирование газораспределительных сетей;

– газификация объектов;

– транспортировка природного газа;

– круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение объектов системы газоснабжения;

– монтаж и продажа бытового газового оборудования.

Коллектив компании поздравляет жителей краевой столицы с наступающим Новым годом! Желает тепла и уюта в ваших домах! Компания, в свою очередь, обещает обеспечивать безопасной и бесперебойной передачей газа, если, конечно, сами домовладельцы ответственно подойдут к эксплуатации оборудования и будут вовремя оплачивать предоставляемые услуги.

ООО "Газпром газораспределение Барнаул"
Телефон: 8(385-2) 28-20-00
Сайт

  

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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