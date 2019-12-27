Укротить "синее пламя": о чем не стоит забывать при использовании газа

Газ в доме – это тепло, экономичность, удобство и простота использования. А чтобы было еще и безопасно, владелец должен позаботиться, в первую очередь, о качественном оборудовании и его профессиональной установке, и затем – о должном внимании и правильной эксплуатации.
Если в вашем доме "поселился" природный газ, важно помнить о том, какие правила помогут избежать несчастья.
Необходимо:
- содержать в работоспособном состоянии дымовые и вентиляционные каналы;
- регулярно перед пользованием газовыми приборами проверять тягу;
- во время пользования газовыми приборами открывать форточку/фрамугу окна;
- осуществлять ежегодное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, при этом доверять свою безопасность только профессионалам эксплуатирующей организации, с которой заключен договор на ТО.
Доверить техническое обслуживание важно высококвалифицированным специалистам и с выгодой для семейного бюджета. Так, стоимость комплексного технического обслуживания всего газоиспользующего оборудования в частном доме у ООО "Газпром газораспределение Барнаул" составляет всего 2610 рублей. Компания напоминает, что отсутствие договора на ТО и двукратный отказ в допуске в жилое помещение специалистов газовой службы может привести к приостановлению подачи газа. Такие же последствия возможны при не оплате задолженности.
Запрещается:
- закрывать шиберную заслонку на дымоходе/решетку вентиляционного канала;
- самостоятельно ремонтировать и монтировать газовое оборудование;
- допускать обледенение оголовков дымовых труб;
- пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой;
- использовать газовые плиты для обогрева помещений.
При появлении в помещении запаха газа нужно сразу же прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть газ, открыть окна и вызвать аварийную газовую службу. Ни в коем случае не следует зажигать огонь, включать и выключать электроприборы.
Чтобы голова домовладельцев не болела еще и по поводу расхода "голубого" топлива, на помощь готовы прийти цифровые технологии.
Все большим спросом пользуются, так называемые, интеллектуальные счетчики, которые с высокой точностью измеряют расход газа в доме. Но четкие измерения – это еще не все. Главный плюс такого оборудования – оно самостоятельно передает показания. Совсем скоро эти счетчики появятся и в Алтайском крае.
ООО "Газпром газораспределение Барнаул" готово оказать помощь в любых вопросах, связанных с пользованием "голубого топлива":
- строительство и проектирование газораспределительных сетей;
- газификация объектов;
- транспортировка природного газа;
- круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение объектов системы газоснабжения;
- монтаж и продажа бытового газового оборудования.
Коллектив компании поздравляет жителей краевой столицы с наступающим Новым годом! Желает тепла и уюта в ваших домах! Компания, в свою очередь, обещает обеспечивать безопасной и бесперебойной передачей газа, если, конечно, сами домовладельцы ответственно подойдут к эксплуатации оборудования и будут вовремя оплачивать предоставляемые услуги.
ООО "Газпром газораспределение Барнаул"
Телефон: 8(385-2) 28-20-00
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