Шторм продолжается. Непогода не уйдет из Алтайского края 26 декабря

Синоптики предупреждают о том, что 26 декабря в Алтайском крае ожидаются снег, метели и сильный ветер.
В регионе температура воздуха составит -3...-8 градусов, в северных районах до -13°С. Снег, местами сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -6...-8 градусов. Снег, метель, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с.
Комментарии
Да ладно нагнетать. Сегодня просто снег, без всяких штормов. Потом мороз. К новому году опять снег. Учитесь жить по-сибирски, а не по-американски.