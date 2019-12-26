Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о минеральной воде, ее вреде и пользе, сообщает РИА "Новости".
Она разделила напиток на столовую и лечебную, то есть сильноминерализованную. Особенно аккуратным нужно быть с лечебной. Она бывает кислотной или щелочной и здоровому человеку пить ее вообще не стоит.
При гастрите и язве нужно отказаться от кислотной воды, а столовая вода может навредить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
"Если имеются воспаления, ситуация усугубится. Поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом", – добавила врач.
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